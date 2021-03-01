Тюменские власти запланировали переговоры с "Аэрофлотом" из-за ухода авиакомпании из региона

| Фото: Официальная группа ПАО "Аэрофлот" ВКонтакте | Фото: Официальная группа ПАО "Аэрофлот" ВКонтакте

Власти Тюменской области планируют переговоры с "Аэрофлотом" по поводу причин ухода компании из региона и замены рейсов под титульным брендом на рейсы "России". Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев 12 марта.

Он пояснил, что к нему в социальных сетях поступил вопрос от жителя Тюменской области, который сообщил, что из-за ухода авиакомпании могут возникнуть проблемы с гастролями артистов. У многих в райдерах прописан именно "Аэрофлот", и невозможность добраться до Тюмени их бортами осложнит концертную деятельность. Пантелеев подчеркнул, что когда граждане не просто высказывают претензии или пишут жалобы, а указывают конкретное обоснование, почему это плохо или предлагают, что делать, - тогда работать над решением задач становится удобнее.

Переговоры ориентировочно пройдут на международной выставке в Москве 16 или 17 марта. На ней тюменские власти попробуют выяснить, какая логика стоит за уходом перевозчика из региона и заменой "Аэрофлота" на "Россию".

Еще один вопрос, который волнует руководство области - рост цен на авиаперелеты. Это может стать барьером на пути туристов, которых так активно привлекают в Тюменскую область.

Андрей Пантелеев пообещал рассказать об итогах переговоров с "Аэрофлотом" в своих соцсетях. При этом он заметил, что в любом минусе можно найти новые возможности и если уходит одна авиакомпания, то на ее место могут прийти другие.

Напомним, вместо "Аэрофлота" из Тюмени в Москву будут летать самолеты дочерней "России". Частота полетов будет такой же, но на бортах Superjet 100, а не Boeing и Airbus, как это было с рейсами под брендом "Аэрофлота".

Дарья Казакова