В Тюмени задержали таксиста без прав

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя такси на автомобиле Hyundai Solaris, лишенного права управления транспортом, задержали инспекторы полка ДПС ГИБДД на ул. Игримской в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция региона.

36-летний гражданин Республики Узбекистан предъявил водительское удостоверение. Однако, при проверке по базам ГИБДД выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортом на полтора года в январе прошлого года, но водительское удостоверение так и не сдал.

В 2019-м году этот водитель отказался от освидетельствования на алкоголь. Машину взял в аренду, работает таксистом, миграционная карта просрочена более чем на год.

Сотрудники ГИБДД составили на таксиста административный материал за управление транспортом, будучи лишенным водительского удостоверения, его доставили в суд для вынесения наказания. Санкция предусматривает административный арест до 15-ти суток, либо штраф 30 тыс. рублей, либо административные работы от 100 до 200 часов. Информация также направлена в миграционную службу.