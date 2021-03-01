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Тюменцев приглашают на онлайн-викторину о достопримечательностях Крыма

Общество, 13:41 16 марта 2021

со страницы ДШИ "Этюд"

Познавательная онлайн-викторина "Окно в Крым!", посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, пройдет на странице тюменской детской школы искусств "Этюд" 16 марта.

"Участники викторины смогут ответить на вопросы о культурных и исторических достопримечательностях Крыма", - рассказала заместитель директора ДШИ "Этюд" по воспитательной работе Наталья Селивёрстова.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается в нашей стране 18 марта.

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# викторина , Крым

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