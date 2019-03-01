На фестивале "Крымская весна" тюменцы получили информацию об отдыхе в Крыму

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

Полторы тысячи рекламных материалов, посвященных туристическим маршрутам по Крыму и Севастополю, получили гости фестиваля "Крымская весна", который прошел в Тюмени 16 и 17 марта. Об этом сообщили в агентстве по туризму и продвижению Тюменской области.

Кроме того, на двух площадках фестиваля "Крымская весна", располагавшихся на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени, жителям и гостям областного центра было роздано 500 3D меток с достопримечательностями Тюменской области.

В рамках фестиваля "Крымская весна" состоялась увлекательная концертная программа и гастрономический фестиваль, посвященный крымской кухне, на котором было реализовано более 5 тыс. порций блюд и напитков.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко