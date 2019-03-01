  • 18 марта 201918.03.2019понедельник
  • USD65,4201
    EUR74,0686
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-восточный

На фестивале "Крымская весна" тюменцы получили информацию об отдыхе в Крыму

Общество, 19:01 18 марта 2019

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

Полторы тысячи рекламных материалов, посвященных туристическим маршрутам по Крыму и Севастополю, получили гости фестиваля "Крымская весна", который прошел в Тюмени 16 и 17 марта. Об этом сообщили в агентстве по туризму и продвижению Тюменской области.

Кроме того, на двух площадках фестиваля "Крымская весна", располагавшихся на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени, жителям и гостям областного центра было роздано 500 3D меток с достопримечательностями Тюменской области.

В рамках фестиваля "Крымская весна" состоялась увлекательная концертная программа и гастрономический фестиваль, посвященный крымской кухне, на котором было реализовано более 5 тыс. порций блюд и напитков.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гастрономический фестиваль , Крымская весна , туризм

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 18.03.2019На фестивале "Крымская весна" тюменцы получили информацию об отдыхе в Крыму
18:54 18.03.2019В Ишиме выбрали самую красивую будущую медсестру
18:10 18.03.2019Более трехсот заявок поступило на фестиваль имени Саввы Мамонтова
18:05 18.03.2019Тюменцы и тоболяки предпенсионного возраста освоят новые профессии по стандартам WorldSkills