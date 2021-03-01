Тело подростка нашли возле многоэтажки в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело девочки-подростка обнаружили у одного из многоэтажных домов на ул. Стартовой в Тюмени вечером 15 марта.

На место выезжали медики.

"Вызов поступил 15 марта в 20 часов 10 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 20 часов 26 минут. Медики констатировали смерть", – рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Сейчас в причинах смерти разбираются следователи. Известно, что погибла девочка 2007 года рождения.

"Обстоятельства смерти выясняются. Назначены и проводятся экспертизы", – заключила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Олеся Евсеева.

Инна Пахомова