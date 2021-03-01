Пять тюменских компаний впервые разместили выпуски своих облигаций

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Пять компаний Тюменской области впервые разместили выпуски своих облигаций. Лидерство в Уральском федеральном округе по числу эмитентов - организаций, которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности - сохраняет Свердловская область – 14 предприятий.

В Топ-3 по количеству предприятий-эмитентов, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, также входят Челябинская области – семь компаний и Тюменская область (без автономных округов) – пять компаний.

Всего на облигационном рынке присутствует 30 эмитентов Уральского федерального округа, в обращении находится 77 выпусков. Активность в выпуске облигаций демонстрируют предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сферах строительства, девелопмента, торговли и услуг.

Самая большая сумма рублевых облигационных заимствований у эмитента из Ямало-Ненецкого автономного округа - общий объем находящихся в обращении займов лизинговой компании составляет 187 млрд рублей. Минимальный объем – у сельскохозяйственного предприятия из Свердловской области – 20 млн рублей.

Облигации, по словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Светланы Фурдуй, остаются привлекательным инструментом заимствования, как для крупных, так и для небольших компаний.

"Для российского облигационного рынка главными событиями 2020 года стала рекордная сумма первичных размещений и появление на рынке новых имен, - отметила она. - В корпоративном сегменте с крупными займами от миллиарда рублей и выше на рынок впервые вышли почти 20 российских компаний. Среди них – один из застройщиков Свердловской области, он привлек четыре миллиарда рублей. Также растет число эмитентов с выпусками небольшого объема. Это говорит о том, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, бизнес доверяет фондовому рынку".