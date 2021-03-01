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Тюменская областная дума и Сбербанк подпишут "Зеленый меморандум"

Политика, 17:22 17 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная дума и Сбербанк России подпишут "Зелёный меморандум" на ближайшем пленарном заседании 18 марта 2021 года.

Стороны, сообщает пресс-служба облдумы, намерены повышать экологическую культуру населения, разрабатывать совместные проекты по снижению воздействия на окружающую среду, развивать экологическое образование и воспитание тюменцев, создавать благоприятные условия для улучшения экосистемы и сокращать объемы отходов производства и потребления.

Банк уже сотрудничает по этим вопросам с рядом регионов.

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# меморандум , облдума , Сбербанк

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