Современную аудиторию по свиноводству открыли в университете Северного Зауралья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специализированная учебная аудитория открыта в государственном аграрном университете "Северного Зауралья" при поддержке агрохолдинга "Юбилейный" 18 марта.

Новый учебный класс отремонтирован и оснащен наглядными пособиями. Для работы студентов закуплены ноутбук, проектор, мебель, с помощью 3D-принтера изготовлены уникальные макеты станков для содержания животных.

"Оборудование класса ориентировано в первую очередь на практическую составляющую, – пояснил директор предприятия Сергей Мамонтов. – Мы оснастили учебную аудиторию самым современным оборудованием, которое используется на наших производственных площадках, чтобы будущие специалисты владели всеми передовыми технологиями и компетенциями уже со студенческой скамьи. Получается, что вкладывая ресурсы в сотрудничество с вузом сегодня, мы получаем готового профессионала на своем предприятии завтра. А в целом, вносим весомый вклад в продовольственную безопасность региона и страны".

Как отметила ректор университета Северного Зауралья Елена Бойко, агрохолдинг и вуз – давние деловые партнеры. Сотрудничество продолжается много лет, студенты часто ездят на предприятие с экскурсиями и для прохождения производственной практики. Она подчеркнула, что сотрудничество науки и бизнеса на этом не заканчивается и поблагодарила компанию за поддержку.

По словам председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимира Ковина, Тюменский аграрный университет – кузница кадров для агропромышленного комплекса региона.

"На сегодня нам требуется без малого одна тысяча специалистов высшего и среднего звена, владеющих всеми современными технологиями. Новая аудитория будет способствовать качественной подготовке свиноводов", - сказал он.

Больше всего рады открытию аудитории студенты - третьекурсница Анастасия Чернышева из Ишима, учится на зоотехника и уверена, что благодаря современному оснащению нового класса, когда она начнет работать, не будет расхождений между теорией и практикой.

"Я первая в семье связала жизнь с животноводством. Учусь на целевом месте. В агрохолдинге меня уже ждут, дали задания на год, там же я проходила практику. Через полтора года смогу применить свои компетенции в деле", - поделилась девушка.

Инна Кондрашкина