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Форум "НеГород" пройдет в Тюмени и районах области

Экономика, 18:38 19 марта 2021

Ярмарка инвестиций.Тюмень во ВКонтакте | Фото: Ярмарка инвестиций.Тюмень во ВКонтакте

Форум по поддержке сельского предпринимательства "НеГород" пройдет не только в Тюмени, но и в районах области.

Как сообщают организаторы, проект вызвал большой интерес, за несколько дней на него зарегистрировались больше 500 человек. Однако режим ограничений на проведение массовых мероприятий не позволит принять всех на одной площадке.

26 марта в Тюмени состоятся стратегическая сессия "Капитаны бизнеса" с участием заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, форсайт-сессия "Креативные индустрии малых городов" и "Ярмарка инвестиций".

Работа форума продолжится в апреле, его реализуют в формате, заданном проектом советника губернатора Тюменской области Ольги Езикеевой "Капитаны бизнеса", в рамках которого топ-менеджеры крупнейших региональных компаний и холдингов проводят в сельских поселениях стратегические сессии с участием местного бизнеса.

Апрельская часть форума в поддержку сельских предпринимателей "НеГород" пройдет в районах области и будет состоять из нескольких площадок: "Покупаем Тюменское", "Молодежное предпринимательство", "Хочу в туризм! " и т. д.

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# сельское предпринимательство , форум

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