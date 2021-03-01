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Тюменская индейка готовится к экспорту в Казахстан

Экономика, 18:08 22 марта 2021

admtyumen.ru

В ООО "Абсолют-Агро" ведется активная работа по выводу продукции компании на рынок Казахстана. Предприятие, которое занимается выращиванием индейки и переработкой мяса птицы, участник национального проекта "Производительность труда" с 2019 года.

Компания, сообщает департамент экономики Тюменской области, приняло участие в программе развития экспортного потенциала "Акселератор экспортного роста".

Участие в программе, по словам менеджера экспортного проекта Марии Власенко, позволило уверенней заниматься развитием экспортного направления предприятия. "В процессе обучения особенно отмечу поддержку закрепленного наставника, с которым наши специалисты быстро сформировали навыки подготовки экспортного проекта и адаптировали их под потребности нашего предприятия, - подчеркнула она. - По итогам обучения разработан проект и сейчас ведется активная работа по выводу продукции компании на рынок Казахстана".

Программа "Акселератор экспортного роста"реализуется Минэкономразвития России совместно со школой экспорта "Российского экспортного центра".

Целью программы является формирование у представителей бизнеса практических навыков эффективного структурирования экспортного проекта, минимизации издержек экспортной деятельности, а также использования инструментов государственной поддержки для самостоятельного тиражирования и масштабирования экспортной деятельности предприятия.

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# Абсолют-Агро , экспорт

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