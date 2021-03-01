На смену доллару может прийти юань или евро

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На смену доллару может прийти юань или евро, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы живем в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться. На смену ему может прийти юань, евро. И рубль становится валютой, в которой все больше ведутся взаиморасчеты", - цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

Он отметил, что США пора задуматься о развитии экономики своей страны, а "не создавать проблемы в мире".

"Огромная зависимость от доллара всего мира выгодна только США. И весь мир эти их раздутые расходы и авантюры оплачивает. Чем скорее расчеты перейдут в национальные валюты, тем будет лучше", - добавил председатель Госдумы.