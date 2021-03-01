Упоровские волейболистки впервые представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях
Путевку на всероссийские соревнования "Серебряный мяч" упоровские волейболистки завоевали впервые. По итогам областных соревнований среди общеобразовательных организаций по волейболу они обыграли всех соперниц.
Спортсменки 14-15 лет, воспитанницы тренера Дарьи Ларионовой, оставили позади команды из Заводоуковской средней школы №2 и тюменского лицея №81.
Лучшими игроками упоровской команды признаны Карина Ротодынова и Екатерина Шестакова.
"Девушки занимаются волейболом шесть лет, в том числе три года я работаю с ними. Мы много ездим на соревнования, в области этим же возрастом всегда входим в тройку сильнейших. В пандемию разделились на мини-группы, больше тренировались на улице, много времени уделили физической подготовке, - рассказала тренер Дарья Ларионова. - Всероссийский турнир для нас - важные соревнования. Думаю, что в финал выйдут городские спортсмены, нам будет непросто тягаться с ними. Но будем активно готовиться и бороться".
Всероссийский турнир по волейболу "Серебряный мяч" пройдет в городе Раменское в июне 2021 г.
Татьяна Ковалева