Упоровские волейболистки впервые представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях

| Фото: Упоровская ДЮСШ | Фото: Упоровская ДЮСШ

Путевку на всероссийские соревнования "Серебряный мяч" упоровские волейболистки завоевали впервые. По итогам областных соревнований среди общеобразовательных организаций по волейболу они обыграли всех соперниц.

Спортсменки 14-15 лет, воспитанницы тренера Дарьи Ларионовой, оставили позади команды из Заводоуковской средней школы №2 и тюменского лицея №81.

Лучшими игроками упоровской команды признаны Карина Ротодынова и Екатерина Шестакова.

"Девушки занимаются волейболом шесть лет, в том числе три года я работаю с ними. Мы много ездим на соревнования, в области этим же возрастом всегда входим в тройку сильнейших. В пандемию разделились на мини-группы, больше тренировались на улице, много времени уделили физической подготовке, - рассказала тренер Дарья Ларионова. - Всероссийский турнир для нас - важные соревнования. Думаю, что в финал выйдут городские спортсмены, нам будет непросто тягаться с ними. Но будем активно готовиться и бороться".

Всероссийский турнир по волейболу "Серебряный мяч" пройдет в городе Раменское в июне 2021 г.

Татьяна Ковалева