Российские банкноты обновят к 2025 году
Банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей обновят к 2025 году.
Как рассказал радио Спутник заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, банкноты должны модернизировать под современный стандарт защищенности и дизайна. После обновления купюры будут соответствовать высоким стандартам, как у банкнот 200 и 2000 рублей, выпущенных в 2017 году.
Одна из причин обновления российских денег, по словам финансового омбудсмена ассоциации Российских банков Павла Медведева, борьба с фальшивомонетчиками.
"В ЦБ отслеживают насколько часто подделывают купюры и насколько качественные подделки появляются, - пояснил он. - Они смотрят за тем, как повышается квалификация мошенников по отношению к данному дизайну. Как только в ЦБ замечают, что мошенники натренировались достаточно хорошо, тогда они меняют дизайн".
Кроме замены защитного комплекса на более современный, произойдет и редизайн банкнот. На лицевой стороне у них сохранятся виды российских городов, а на оборотной появятся уже достопримечательности соответствующих федеральных округов.
Какие изображения попадут на рубли определили в самом ЦБ. В этот раз не стали проводить масштабное голосование.
Последний раз масштабное обновление линейки российских купюр произошло в 2017 году. Тогда к привычному набору добавились 200 и 2000 рублей. Их дизайн выбирали всенародным голосованием.
Если запланированное обновление пойдет по плану, то новые купюры начнут появляться после 2025 года и уже 2035 году вытеснят большую часть старых.