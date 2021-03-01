Российские банкноты обновят к 2025 году

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей обновят к 2025 году.

Как рассказал радио Спутник заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, банкноты должны модернизировать под современный стандарт защищенности и дизайна. После обновления купюры будут соответствовать высоким стандартам, как у банкнот 200 и 2000 рублей, выпущенных в 2017 году.

Одна из причин обновления российских денег, по словам финансового омбудсмена ассоциации Российских банков Павла Медведева, борьба с фальшивомонетчиками.

"В ЦБ отслеживают насколько часто подделывают купюры и насколько качественные подделки появляются, - пояснил он. - Они смотрят за тем, как повышается квалификация мошенников по отношению к данному дизайну. Как только в ЦБ замечают, что мошенники натренировались достаточно хорошо, тогда они меняют дизайн".

Кроме замены защитного комплекса на более современный, произойдет и редизайн банкнот. На лицевой стороне у них сохранятся виды российских городов, а на оборотной появятся уже достопримечательности соответствующих федеральных округов.

Какие изображения попадут на рубли определили в самом ЦБ. В этот раз не стали проводить масштабное голосование.

Последний раз масштабное обновление линейки российских купюр произошло в 2017 году. Тогда к привычному набору добавились 200 и 2000 рублей. Их дизайн выбирали всенародным голосованием.

Если запланированное обновление пойдет по плану, то новые купюры начнут появляться после 2025 года и уже 2035 году вытеснят большую часть старых.