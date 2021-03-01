Маленьких тюменцев познакомили с закулисьем театра кукол

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Поход в Тюменский театр кукол для 12 детей из малообеспеченных и многодетных семей организовали в Тюмени в рамках проекта "Календарь добрых дел", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Дети посмотрели спектакль и познакомились с закулисьем театра.

"Каждый месяц проводим социально значимые акции. В марте у нас стартовала акция "Добрый театр", приуроченная ко Всемирному дню театра. Так совпало, что Тюменскому театру кукол в этом году исполняется 75 лет и мы вместе с его директором Василием Пустыльниковым организовали этот подарок для детей", - рассказал депутат областной думы Дмитрий Новицкий.

По его словам, календарь добрых дел состоит из самых разных мероприятий. Говоря о планах, Дмитрий Новицкий поделился, что в апреле состоится акция "Зарядка со звездой", цель которой популяризация массового спорта. В ее проведении примет участие чемпион мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова.