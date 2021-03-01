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Тюменца оштрафовали за экстремистские аудиозаписи в соцсетях

Происшествия, 13:01 24 марта 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

На одну тысячу рублей оштрафован житель Тюмени за размещение в соцсети ВКонтакте экстремистских аудиозаписей, сообщает региональная прокуратура.

Проверка установила, что в феврале 2021 года молодой человек разместил на своей странице аудиозаписи, доступ к ним был открыт всем пользователям интернет.

В соответствии с решениями Гусевского городского суда Калининградской области и Советского районного суда Брянска данные аудиоматериалы признаны экстремистскими и включены в соответствующий Федеральный список.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Калининским районным судом Тюмени молодой человек признан виновным по ст. 20.29 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа.

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# прокуратура , штрафы , экстремизм

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