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Тюменка заплатит 45 тыс. рублей за попытку подкупить инспектора ДПС

Происшествия, 17:35 24 марта 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На 45 тыс. рублей оштрафована тюменка за попытку подкупить инспектора ДПС. 39-летняя женщина хотела избежать ответственности за совершенное ей нарушение, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Тюмени.

Как известно из материалов дела, 5 января 2021 г. тюменка в патрульном автомобиле ДПС пыталась дать взятку должностному лицу в размере 15 тыс. рублей, чтобы уклониться от ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд учел, что женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Выплатить назначенный ей штраф в доход государства она сможет с рассрочкой на пять месяцев равными частями.

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# взятка , штрафы

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