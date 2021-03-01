Житель Голышманово незаконно срубил четыре березы на 55 тыс. рублей

| Фото: УМВД по Тюменской области(архив) | Фото: УМВД по Тюменской области(архив)

Мужчину, обвиняемого в незаконной рубке леса, осудят в Голышмановском районе, сообщает региональная прокуратура.

В январе 2021 года 60-летний житель Голышмановского городского округа спилил четыре березы в лесничестве Хмелевского сельского поселения. Размер ущерба, причиненного государству, составил 55 тыс. рублей.

Ущерб не был возмещен. Департаментом лесного комплекса Тюменской области к обвиняемому предъявлен гражданский иск. Уголовное дело направлено в суд.