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Житель Голышманово незаконно срубил четыре березы на 55 тыс. рублей

Происшествия, 16:35 25 марта 2021

УМВД по Тюменской области(архив) | Фото: УМВД по Тюменской области(архив)

Мужчину, обвиняемого в незаконной рубке леса, осудят в Голышмановском районе, сообщает региональная прокуратура.

В январе 2021 года 60-летний житель Голышмановского городского округа спилил четыре березы в лесничестве Хмелевского сельского поселения. Размер ущерба, причиненного государству, составил 55 тыс. рублей.

Ущерб не был возмещен. Департаментом лесного комплекса Тюменской области к обвиняемому предъявлен гражданский иск. Уголовное дело направлено в суд.

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# вырубка леса

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