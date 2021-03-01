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Нагрудные знаки "За заслуги перед городом Тюменью" вручили в гордуме

Политика, 14:44 25 марта 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Выдающимся тюменцам Валерию Роженцеву, Николаю Карнаухову и Валентину Троню вручили нагрудные знаки "За заслуги перед городом Тюменью". Торжественное награждение состоялось на заседании Тюменской городской думы 25 марта.

Напомним, что кандидатуры на поощрение второй по значимости муниципальной наградой после звания "Почетный гражданин города" депутаты поддержали в феврале. Вопрос был внесен в гордуму на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Знак "За заслуги перед городом Тюменью" — новый вид муниципальной награды, утвержденный тюменскими депутатами в 2019 году. Им отмечают тюменцев за весомый вклад в развитие города, патриотическое воспитание молодежи, сохранение культурных и духовных ценностей.

Николай Карнаухов – доктор технических наук, профессор кафедры транспортных и технологических систем ТИУ. За 38 лет он прошел путь от ассистента кафедры до ректора вуза, в течение двух созывов избирался депутатом Тюменской областной думы.

"Я благодарен всем за принятое решение и считаю это награждение не только своей заслугой, - отметил Николай Карнаухов. - В девяностые годы мы с коллегами смогли создать в Тюмени эффективную систему образования, которая, несмотря на сложное для страны время, получила новый импульс. Благодаря моим коллегам наше высшее образование двинулось вперед и до сих пор считается одним из лучших в стране".

Валерий Роженцев, посвятивший многие годы службе в правоохранительных органах, начинал службу в Ишиме, от старшины дослужился до генерал-лейтенанта милиции, долгое время возглавлял главное управление внутренних дел Тюменской области.

Валентин Тронь - заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения. Почти 50 лет он посвятил воспитанию подрастающего поколения, и сегодня продолжает трудиться в школе № 9 Тюмени.

"Все трое – выдающиеся люди, сделавшие многое для развития Тюмени, именно о таких гражданах мы должны рассказывать нашей молодежи", - подчеркнул председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Николай Ступников

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# Валерий Роженцев , гордума , депутаты , Евгений Заболотный , награды

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