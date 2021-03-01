Тюменская туристическая отрасль вызывает интерес у инвесторов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Всплеск интереса инвесторов к строительству отелей с термальными комплексами наблюдается в Тюменской области, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на онлайн-заседании круглого стола "Внутренний туризм: на новой волне возможностей", который прошел на площадке МИА "Россия сегодня".

"Мы видим в этом большой потенциал. Увеличивая количество туристов, мы должны развивать инфраструктуру и повышать качество сервиса", - подчеркнул губернатор, напомнив, что туризма входит в число девяти приоритетных направлений инвестиционного развития Тюменской области.

По словам Александра Моора, чаще всего туристов привлекают в регион богатейшее историческое наследие и природа.

"Тюмень и Тобольск - первые города в Сибири. У нас нет гор и вулканов, но есть большое, подземное, горячее море. После того, как мы блестяще открыли термальный сезон, на новогодние праздники купить путевку в санаторий "Сибирь" или аквапарк "ЛетоЛето" было практически невозможно", - отметил губернатор. Сегодня Тюменская область занимает 9 место в Топ-10 наиболее популярных направлений по федеральной программе туристического кэшбэка.

"Тюмень - это невероятно теплые воспоминания. Мы во многом сломали стереотипы, и Тюменская область стала не только промышленным регионом, но и местом, куда просто можно отправиться в путешествие", - обратилась к участникам и зрителям круглого стола руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что за первую неделю с момента старта федеральной программы туристического кэшбэка объем продаж составил 2,5 млрд рублей. Туры внутри страны приобрели 100 тыс. россиян. Туристам вернулось уже около 500 тыс. рублей.

Участвовавший в дискуссии губернатор Камчатского края Владимир Солодов также сделал акцент на необходимости развития инфраструктуры гостеприимства во всем ее многообразии - от транспорта до общепита. А губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что необходимо обратить самое пристальное внимание на "упаковку" туристических продуктов, ведь гостей привлекают, в первую очередь, связанные с российскими регионами интересные истории и легенды.

Модератор круглого стола, руководитель департамента региональных программ экспертного института социальных исследований Дарья Кислицина поделилась результатами последнего исследования ВЦИОМ. Если бы завтра пандемия коронавируса прекратилась и все ограничения на перемещения людей были сняты, 58% опрошенных предпочли бы внутренний туризм, и лишь 33% выбрали бы зарубежные поездки.

"Пандемия изменила поведение людей, и мы рассчитываем, что интерес россиян к путешествиям по нашей стране будет расти", - прокомментировал Александр Моор. Губернатор пригласил соотечественников на отдых в Тюменскую область.

"Всех искупаем в горячей минеральной воде. Когда ты сидишь в горячей воде, а вокруг минус 20 и еще прекрасная сибирская кухня - это незабываемый отдых", - обратился к туристам глава региона.

Евгений Бабенко