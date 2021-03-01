В Тюмени проверят информацию об избиении пятиклассницы

СУ СК РФ по Тюменской области СУ СК РФ по Тюменской области

Информацию об избиении девочки группой пятиклассников одной из школ Тюмени проверяют следователи регионального следкома.

"В одном из интернет-изданий появилась информация о том, что во дворе учебного заведения, расположенного в городе Тюмени, пятеро пятиклассников избили сверстницу. Девочка была доставлена в ОКБ №2 города Тюмени", - говорят в ведомстве.

Следователи проверяют доводы, изложенные в информации СМИ. Проводят опросы участников конфликта, опрашивают руководство школы.

"Будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. Проверено соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями своих обязанностей", - уточнили в следственном управлении СК РФ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.