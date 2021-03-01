В Тюмени проверят информацию об избиении пятиклассницы
Информацию об избиении девочки группой пятиклассников одной из школ Тюмени проверяют следователи регионального следкома.
"В одном из интернет-изданий появилась информация о том, что во дворе учебного заведения, расположенного в городе Тюмени, пятеро пятиклассников избили сверстницу. Девочка была доставлена в ОКБ №2 города Тюмени", - говорят в ведомстве.
Следователи проверяют доводы, изложенные в информации СМИ. Проводят опросы участников конфликта, опрашивают руководство школы.
"Будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. Проверено соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями своих обязанностей", - уточнили в следственном управлении СК РФ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.