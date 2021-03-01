Якушев провел первое заседание Совета при полпреде президента России в УФО

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Первое заседание Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе провел Владимир Якушев. Этот орган создан на основании указа главы государства от 24 марта 2005. В него входят губернаторы и заместитель генерального прокурора России в Уральском федеральном округе.

Члены Совета, в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор, в формате ВКС обсудили подготовку регионов к реализации проектов комплексного развития территорий населенных пунктов.

Закон, принятый в декабре 2020 года, дает возможность заменить старую, технически несостоятельную застройку, на современную, переселить граждан в комфортное жилье и положительно повлиять на достижение показателей национального проекта "Жилье и городская среда", отметил во вступительном слове Владимир Якушев.

Согласно действующему законодательству именно регионы должны определить какие многоквартирные дома, помимо аварийных, могут быть включены в комплексное развитие территории жилой застройки.

Кроме того, Владимир Якушев особо отметил, что многие вопросы, которые федеральный закон отнес к компетенции регионов, чувствительны для граждан, поэтому очень важно обеспечить их сбалансированное, рациональное регулирование. "Необходимо разъяснить это регулирование нашим гражданам, не допустить ситуации информационного вакуума, заполняемого непрофессиональными комментариями", - акцентировал он.

При этом полпред главы государства отметил, что полноценное региональное регулирование может быть осуществлено только при завершении формирования нормативной базы на федеральном уровне. Градостроительный кодекс относит регуляторику по ряду вопросов на уровень федерального правительства и Минстроя России.

В заседании Совета участвовали представители Минстроя России, ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ". Опытом реализации проектов по комплексному развитию территорий с регионами УФО поделилась главный архитектор Московской области.