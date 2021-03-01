  • 26 марта 202126.03.2021пятница
  • USD76,1741
    EUR89,9768
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Якушев провел первое заседание Совета при полпреде президента России в УФО

Политика, 16:31 26 марта 2021

Фото: uralfo.gov.ru

Первое заседание Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе провел Владимир Якушев. Этот орган создан на основании указа главы государства от 24 марта 2005. В него входят губернаторы и заместитель генерального прокурора России в Уральском федеральном округе.

Члены Совета, в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор, в формате ВКС обсудили подготовку регионов к реализации проектов комплексного развития территорий населенных пунктов.

Закон, принятый в декабре 2020 года, дает возможность заменить старую, технически несостоятельную застройку, на современную, переселить граждан в комфортное жилье и положительно повлиять на достижение показателей национального проекта "Жилье и городская среда", отметил во вступительном слове Владимир Якушев.

Согласно действующему законодательству именно регионы должны определить какие многоквартирные дома, помимо аварийных, могут быть включены в комплексное развитие территории жилой застройки.

Кроме того, Владимир Якушев особо отметил, что многие вопросы, которые федеральный закон отнес к компетенции регионов, чувствительны для граждан, поэтому очень важно обеспечить их сбалансированное, рациональное регулирование. "Необходимо разъяснить это регулирование нашим гражданам, не допустить ситуации информационного вакуума, заполняемого непрофессиональными комментариями", - акцентировал он.

При этом полпред главы государства отметил, что полноценное региональное регулирование может быть осуществлено только при завершении формирования нормативной базы на федеральном уровне. Градостроительный кодекс относит регуляторику по ряду вопросов на уровень федерального правительства и Минстроя России.

В заседании Совета участвовали представители Минстроя России, ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ". Опытом реализации проектов по комплексному развитию территорий с регионами УФО поделилась главный архитектор Московской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , комплексное развитие территорий , полпред президента в УФО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 26.03.2021Якушев провел первое заседание Совета при полпреде президента России в УФО
13:18 26.03.2021Корепанов прокомментировал доклад губернатора Артюхова о положении дел на Ямале
12:13 26.03.2021На выборах в Тюменской области 19 сентября используют 120 КОИБов
11:40 26.03.2021Тюменская область, Югра и Ямал договорились о порядке проведения выборов облдумы седьмого созыва