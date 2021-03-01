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В Тюмени парню сломали челюсть за цвет обуви

Происшествия, 16:34 27 марта 2021

ИА Тюменская линия

22-летнего тюменца избили в подъезде жилого дома в Тюмени. Причиной конфликта стал цвет обуви потерпевшего, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Молодой человек рассказал, что вечером возвращался домой. В подъезде встретил компанию незнакомых, один из которых заявил, что ему не нравится цвет обуви и стал избивать парня, а после скрылся с места происшествия. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы носа и челюсти.

Стражи правопорядка установили личность подозреваемого - им оказался ранее не судимый неработающий 18-летний житель Тюмени. Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 112 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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