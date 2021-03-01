300 юных пловцов соберутся на турнире в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 300 юных пловцов объединят в Тюмени соревнования, посвященные памяти тренера Владимира Исакова с 1 по 3 апреля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Юноши и девушки из Тюмени, Шадринска и Тобольска будут выступать в четырех возрастных группах.

В первый день соревнований участники продемонстрируют мастерство в заплывах на 50 и 100 метров баттерфляем и кролем на спине.

2 апреля спортсменов ждут заплывы на 50 и 100 метров брассом и кролем на груди. 3 апреля пловцы будут покорять дистанцию в 200 метров.

Начало соревнований в 14 часов ул. Луначарского, 2/5, спортивно-оздоровительный центр "Зодчий".