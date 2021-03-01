  • 31 марта 202131.03.2021среда
  • USD75,7023
    EUR88,8821
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

300 юных пловцов соберутся на турнире в Тюмени

Спорт, 09:24 31 марта 2021

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 300 юных пловцов объединят в Тюмени соревнования, посвященные памяти тренера Владимира Исакова с 1 по 3 апреля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Юноши и девушки из Тюмени, Шадринска и Тобольска будут выступать в четырех возрастных группах.

В первый день соревнований участники продемонстрируют мастерство в заплывах на 50 и 100 метров баттерфляем и кролем на спине.

2 апреля спортсменов ждут заплывы на 50 и 100 метров брассом и кролем на груди. 3 апреля пловцы будут покорять дистанцию в 200 метров.

Начало соревнований в 14 часов ул. Луначарского, 2/5, спортивно-оздоровительный центр "Зодчий".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# плавание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:24 31.03.2021300 юных пловцов соберутся на турнире в Тюмени
17:43 30.03.2021За знаки ГТО тюменцам дарят автомобильные наклейки
16:35 30.03.202135 кг окуня выловили из оз. Андреевского участники чемпионата по рыболовному спорту
15:09 30.03.2021Татьяна Сорина победила в индивидуальной гонке на чемпионате России