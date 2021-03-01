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35 кг окуня выловили из оз. Андреевского участники чемпионата по рыболовному спорту

Спорт, 16:35 30 марта 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

28 рыболовов вышли на лед оз. Андреевское для участия в чемпионате города в дисциплине "ловля на блесну со льда", сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Соревнования проходили в один тур. За шесть часов рыболовам нужно было под толстым слоем льда безошибочно вычислить место стоянки рыб и продемонстрировать свое мастерство. В итоге они выудили более 35 кг окуня. Победителя определяли по массе улова.

Лучшие результаты показали члены федерации рыболовного спорта Тюменской области.

Первое место занял Евгений Литвинов (6,680 кг), вторым стал Александр Дармогай (4,678 кг), бронзу взял Владимир Шестаков (4,128 кг). Призеров отметили кубками, дипломами и ценными призами.

Самого большого окуня весом 754 гр. поймал Владимир Ревакшин, занявший пятое место в турнирной таблице. В награду рыбак получил спецприз - охотничий нож, предоставленный партнером чемпионата. Весь пойманный улов рыбаки забрали домой в качестве трофея.

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# зимняя рыбалка , рыболовный спорт

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