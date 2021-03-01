Рост киберпреступлений в Тюменской области по итогам 2020 года составил 57%

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Более 7 тыс. преступлений, свершенных с применением телекоммуникационных технологий, зарегистрировано в Тюменской области в 2020 году – почти на 57 % больше, чем в 2019 году. Такая информация прозвучала на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью, которое прошло под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.

Ситуацию усугубляет высокая доверчивость населения, особенно среди людей старше 45 лет. Постоянно меняющиеся методы кибермошенничества также затрудняют разъяснительную работу. Рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – проблема всех российских регионов, отметил заместитель начальника УМВД России по Тюменской области – начальник полиции Булат Хайруллин.

Профилактикой таких преступлений занимается не только полиция - для региональных СМИ эта тема также стала приоритетной, подчеркнул директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский. Предупреждения о мошенниках, истории пострадавших и информация о том, как себя вести и куда обращаться, если начали беспокоить сомнительными звонками, регулярно публикуются во всех СМИ, социальных сетях, в группах в мессенджерах.

Подводя итоги заседания, Сергей Сарычев акцентировал внимание на необходимости усилить работу с населением в части профилактики совершения правонарушений и преступлений.