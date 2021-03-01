  • 31 марта 202131.03.2021среда
  • USD75,7023
    EUR88,8821
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Рост киберпреступлений в Тюменской области по итогам 2020 года составил 57%

Политика, 10:18 31 марта 2021

cbr.ru

Более 7 тыс. преступлений, свершенных с применением телекоммуникационных технологий, зарегистрировано в Тюменской области в 2020 году – почти на 57 % больше, чем в 2019 году. Такая информация прозвучала на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью, которое прошло под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.

Ситуацию усугубляет высокая доверчивость населения, особенно среди людей старше 45 лет. Постоянно меняющиеся методы кибермошенничества также затрудняют разъяснительную работу. Рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – проблема всех российских регионов, отметил заместитель начальника УМВД России по Тюменской области – начальник полиции Булат Хайруллин.

Профилактикой таких преступлений занимается не только полиция - для региональных СМИ эта тема также стала приоритетной, подчеркнул директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский. Предупреждения о мошенниках, истории пострадавших и информация о том, как себя вести и куда обращаться, если начали беспокоить сомнительными звонками, регулярно публикуются во всех СМИ, социальных сетях, в группах в мессенджерах.

Подводя итоги заседания, Сергей Сарычев акцентировал внимание на необходимости усилить работу с населением в части профилактики совершения правонарушений и преступлений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кибербезопасность , профилактика , Сергей Сарычев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:41 31.03.2021В Тюменской области в 2020 году возросла раскрываемость преступлений
10:18 31.03.2021Рост киберпреступлений в Тюменской области по итогам 2020 года составил 57%
18:21 30.03.2021Совет по инвестициям создадут при полпреде президента России в УФО
16:59 30.03.2021В УФО более 60 человек подали документы для праймериз "Единой России"