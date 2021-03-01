Более 1,7 триллиона рублей перевели в 2020 году жители тюменского региона по банковским картам

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Жители Тюменской области, Ямала и Югры в 2020 году сделали больше всего переводов по банковским картам, в Уральском федеральном округе (1,7 трлн рублей). На втором месте Свердловская область (1,2 трлн рублей), на третьем – Челябинская область (700 млрд рублей).

Всего в 2020 году объем операций, связанных с переводами по банковским картам, в Уральском федеральном округе (УрФО) вырос на 26% и достиг рекордной суммы 3,7 трлн рублей, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Также на историческом максимуме находится и количество переводов – 730 млн. Это на 33% больше, чем в 2019 году. При этом средняя сумма перевода снизилась и составила около пяти тысяч рублей.

В структуре операций по банковским картам доля переводов по-прежнему занимает первое место. В 2020 году в УрФО она увеличилась до 42%. Доли оплаты товаров, услуг и снятия наличных составили 31% и 27% соответственно.

Росту денежных переводов с карты на карту способствует развитие удобных сервисов, в частности онлайн-банкинга, а также системы быстрых платежей (СБП).

По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Татьяны Ильиной, за 2020 год в УрФО количество операций в СБП выросло в 48 раз, а объем – в 86 раз.

"На это повлияли как включение в состав участников практически всех банков с универсальной лицензией, так и преимущества СБП: перевести средства можно за несколько секунд по номеру телефона и для этого необязательно иметь карту, - пояснила она. - Свою роль сыграли и меры Банка России, принятые для поддержки граждан во время пандемии: суммы до 100 тыс. рублей в месяц через СБП можно переводить бесплатно. В целом по России на 1 марта 2021 года в системе было совершено свыше 178 млн операций на более чем 1,2 трлн рублей".