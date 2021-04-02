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Житель Тюменского района заказал из Чехии гашишное масло

Происшествия, 10:48 02 апреля 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

За контрабанду наркотических средств будут судить жителя Тюменского района. По версии следствия, мужчина через интернет заказал из Чехии гашишное масло массой 830 гр., сообщает региональная прокуратура.

Наркотики были направлены международным почтовым отправлением. После получения посылки на почте жителя д. Дударева задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. По месту жительства задержанного было обнаружено более 12 гр. марихуаны.

Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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# гашишное масло , Интернет , наркотики , прокуратура

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