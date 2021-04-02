Юные дзюдоисты поборются за места в сборной Тюменской области

| Фото: ЦОП «Тюмень -дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень -дзюдо»

Более 350 дзюдоистов примут участие в первенстве Тюменской области по дзюдо 3 и 4 апреля, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования пройдут на базе ЦОП "Тюмень-дзюдо". Участие в них примут ребята и девушки из Тюмени, Тобольска, Ишима, Нижней Тавды, Бердюжского района. Среди них есть призеры всероссийских соревнований: Мустафа Шахнавазов, Сергей Петухов, Магомед-Камиль Шахнавазов, Бекхан Дербичев, Гамзат Гимбатов, Леонид Волович, Владислав Коваленко, Артем Градусов, Бислан Катамардов и др.

Победители первенства войдут в сборную команду региона для участия во всероссийских соревнованиях.