Александр Крупин: проект "Память героев" покажет образцы жертвенной любви к родине и Отечеству

| Фото: duma72.ru/ru/ | Фото: duma72.ru/ru/

Первый урок мужества в рамках проекта "Память героев" прошел в Ембаевской средней школе. Эту школу, как рассказал региональный координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Крупин, закончил Герой России Тимур Мухутдинов, погибший при исполнении служебного долга в Республике Дагестан в октябре 2010 года.

"Тимур Мухутдинов похоронен в своем родном селе Ембаево, - говорит он. - Сегодня его имя увековечено на мемориале "Памяти сотрудников управления МВД РФ по Тюменской области". Его именем названа улица в селе Ембаево, его имя присвоено сводному военно-патриотическому отряду "Барс".

По мнению Александра Крупина, основная цель проекта – показать школьникам, подросткам и студентам, что у них есть, у кого учиться, с кого брать нравственный пример.

"Создали наглядное пособие, которое учителя могут демонстрировать на уроках, - пояснил он. - Были изготовлены полиграфические комплекты плакатов с краткой биографией и историей подвига героев. Они поступают во все образовательные учреждения муниципальных районов юга области и появятся в социальных сетях этих учреждений. Проект "Память героев" покажет образцы и примеры живой, жертвенной любви к родине, отечеству, к людям".