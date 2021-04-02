Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин изучил проблемы Уватского района

ТРО партии Единая Россия ТРО партии Единая Россия

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин побывал с рабочим визитом и Уватском районе, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Одним из самых актуальных вопросов для района остается отсутствие остановки общественного транспорта на трассе возле с. Горнослинкино. Проблема появилась после того, как осенью 2018 года завершился капремонт трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Около поворота на Горнослинкино были демонтированы остановочные комплексы. Сейчас ближайший пункт остановки автобусов находится около Туртаса, на расстоянии 40 км от села.

"Безусловно, такая ситуация нарушает права жителей Горнослинкино – люди остались без прямого автобусного сообщения с Тобольском и Тюменью. Они вынуждены проезжать свой населенный пункт и, пересаживаясь на другой автобус, возвращаться назад. В первую очередь от этого страдают пожилые люди, которым нужно ездить в больницу, навещать родственников. Будем добиваться решения этого вопроса", – подчеркнул Николай Брыкин.

Депутат Госдумы посетил стройплощадку, где в рамках нацпроекта "Образование" возводится двухэтажная школа на 360 мест. Строительно-монтажные работы, согласно контракту, должны завершиться до сентября 2021 г.

"Мне поступило несколько обращений от жителей Увата, которые волнуются, будет ли школа возведена в срок. Население растет, многие уже переехали или планируют переезд в правобережную часть села, и людям важно знать, что детям будет, где учиться. Этот вопрос я возьму под свой контроль", – отметил Брыкин.

Планируется, что 1 сентября сюда пойдет 350 детей, сейчас они учатся в других образовательных учреждениях, которые уже переполнены.

В рамках нацпроекта в районе недавно открыли современную школу на 60 мест – в с. Горнослинкино. Директор провела для депутата экскурсию, показав просторный спортзал с душевыми, классы, оборудованные всем необходимым для уроков химии, физики, информатики, трудов. В рекреациях установлены телевизоры, игровая развивающая панель, теннисный стол. Особое место занимают призовые кубки за победы учеников в соревнованиях. Именно такой, по мнению парламентария, должна быть сельская школа – она ничем не отличается от городских, а в чем-то и превосходит их, давая ребятам равные возможности для образования и развития.

Еще одним пунктом визита Николая Брыкина в Уватский район стало посещение дома культуры в селе Осинник. Ранее депутат помог приобрети телевизор для сельской библиотеки. Теперь здесь предстоит решить еще ряд вопросов – нужен принтер, мебель для помещения Совета ветеранов. А самое главное – необходимо решить проблему с отоплением здания.

В ходе рабочей поездки парламентарий взял в работу еще несколько обращений – нужны компьютеры для работы посетителей районной библиотеки, место для занятий спортом в Осиннике. Требует решения вопрос по сносу заброшенных зданий военкомата и милиции в левобережной части Увата. Кроме того, жители попросили уточнить правила сбора валежника в местных лесах.

"Главной целью моей рабочей поездки в Уватский район были встречи с жителями, которые дали бы подробную картину о нуждах и проблемах людей. Вопросов сегодня немало, в приоритете, конечно, открытие школы к 1 сентября и остановка транспорта в Горнослинкино, но есть и другие важные моменты, которые, я уверен, мы решим", – подвел итоги поездки депутат.