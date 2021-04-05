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В Тюмени пройдет вебинар о грантовой поддержке социальных предпринимателей

Экономика, 17:24 05 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Грантовая поддержка социальных предприятий" пройдет 7 апреля на платформе Zoom "Точки кипения". Начало в 10 часов.

Как сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области в Instagram, встречу проведет руководитель центра инноваций социальной сферы агентства Александра Князева. Она напомнит, что жители Тюменской области могут получить грант до 500 тыс. рублей на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства. Он выдается на условиях софинансирования не менее половины общей суммы расходов.

Также участники обсудят само понятие социального предпринимательства и какие предприятия можно к нему отнести. Гостям расскажут об условиях и документах, необходимых для внесения в перечень социальных предприятий - пакет нужно подать до 1 мая.

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь. Уточнить детали – по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

Евгения Шевцова

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# вебинар , инвестиционное агентство

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