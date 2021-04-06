Александр Ремезков: получить налоговые вычеты станет проще

| Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" | Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Госдума приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по НДФЛ".

О том, насколько проще и быстрее россияне теперь смогут получить возмещение части расходов на приобретение жилья, рассказал первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков.

"Эти изменения в Налоговом кодексе затрагивают интересы миллионов россиян. Теперь налогоплательщикам станет проще получать вычеты по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотечным жилищным кредитам, а также вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Весь процесс будет автоматизирован. Не нужно больше предоставлять справку в форме 3-НДФЛ и пакет документов, подтверждающих право на вычеты - гражданину достаточно просто направить в ФНС заявление через интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", - сказал он.

Ко второму чтению в законопроект внесены поправки. В положениях закона четко прописано, что для тех, кто приобретает жилье в новых домах, право на имущественный налоговый вычет возникает с даты подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства. А обратиться с соответствующим заявлением в налоговую службу можно сразу после государственной регистрации права собственности налогоплательщика на приобретенное помещение.

ФНС будет автоматически проверять право на получение имущественного и инвестиционного вычетов. При этом срок камеральной проверки сокращается с трех до одного месяца. В течение трех дней после окончания проверки заявления налоговый орган обязан принять решение о предоставлении вычета, в течение десяти дней - направить поручение на возврат в казначейство. А казначейство обязано произвести выплату в течение пяти дней.

Таким образом, в целом срок получения вычетов для налогоплательщиков сократится с четырех до полутора месяцев.

"Партия "Справедливая Россия - За правду" постоянно выступает с инициативами по снижению налогового бремени россиян и улучшению положения налогоплательщиков. Наша фракция поддержала изменения в Налоговом кодексе, которые позволят упростить процедуры получения гражданами налоговых вычетов", - подчеркнул Александр Ремезков.

Законопроект в ближайшее время будет принят Госдумой окончательно и вступит в силу через месяца со дня официального опубликования. Он имеет обратную силу - действие закона распространится на все налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.