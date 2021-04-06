Тюменские депутаты поддержали коллег из Югры по увеличению затрат на санаторное лечение
Депутаты Тюменской областной думы считают, что норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации, должны быть увеличены.
На заседании комитета областной думы по социальной политике 6 апреля 2021 года было рассмотрено обращение думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову по этим вопросам.
Рекомендовано депутатам областной думы поддержать обращение коллег из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Решение будет принято на ближайшем заседании думы.