Тюменские депутаты поддержали коллег из Югры по увеличению затрат на санаторное лечение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы считают, что норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации, должны быть увеличены.

На заседании комитета областной думы по социальной политике 6 апреля 2021 года было рассмотрено обращение думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову по этим вопросам.

Рекомендовано депутатам областной думы поддержать обращение коллег из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Решение будет принято на ближайшем заседании думы.