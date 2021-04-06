  • 6 апреля 20216.04.2021вторник
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские депутаты поддержали коллег из Югры по увеличению затрат на санаторное лечение

Политика, 19:15 06 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской областной думы считают, что норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации, должны быть увеличены.

На заседании комитета областной думы по социальной политике 6 апреля 2021 года было рассмотрено обращение думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову по этим вопросам.

Рекомендовано депутатам областной думы поддержать обращение коллег из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Решение будет принято на ближайшем заседании думы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Минтруд , облдума , санаторно-курортное лечение , Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 06.04.2021Тюменские депутаты поддержали коллег из Югры по увеличению затрат на санаторное лечение
17:27 06.04.2021Александр Ремезков: получить налоговые вычеты станет проще
10:42 06.04.2021Тюменские депутаты предлагают представить к награде двух работников здравоохранения
19:43 05.04.2021Около 200 тысяч человек планируют трудоустроить в России до конца года