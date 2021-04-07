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Слесари, электрики, механики, электромонтеры востребованы на рынке труда в Тюменской области

Экономика, 18:41 07 апреля 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Почти 47 тыс. рублей составила средняя предлагаемая зарплата для рабочих в Тюменской области, сообщает hh.ru.

Спрос на рабочих остается высоким: каждая десятая от общего числа размещенных вакансий — объявления о поиске рабочего персонала.

Средняя предлагаемая зарплата в не вахтовых вакансиях в сфере "Рабочий персонал" в Тюменской области в 2021 году составила 46,7 тыс. рублей. С начала года в регионе было открыто почти 2 тыс. таких вакансий, это третья по востребованности у тюменских работодателей профессиональная сфера. Чаще всего компании ищут слесарей, электриков, механиков, электромонтеров и разнорабочих.

"В 19% вакансий для рабочих, открытых в 2021 году, зарплата превышает 80 тысяч рублей. На сегодняшний день наиболее привлекательное с финансовой точки зрения предложения – вакансия для плотника с опытом работы в малоэтажном строительстве, успешный кандидат может рассчитывать на доход от 85 тысяч до 270 тысяч рублей", - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

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# рабочие профессии

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