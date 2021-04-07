Инвестиционный потенциал Тюменской области презентовали южнокорейским компаниям

| Фото: скрин из Instagram Андрея Пантелеева | Фото: скрин из Instagram Андрея Пантелеева

Вторую в 2021 году онлайн-встречу с деловыми кругами Республики Корея провели представители администрации Тюмени и правительства Тюменской области. Об этом написал в своем аккаунте в Instagram заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

Вместе с почетным консулом Кореи Игорем Самкаевым и главой Тюмени Русланом Кухаруком региональные власти продолжили презентовать иностранным партнерам инвестиционный потенциал города и области, а также обсудили варианты и форматы сотрудничества с иностранными компаниями при содействии Гарантийного кредитного фонда (Республика Корея). В свою очередь, председатель Фонда кредитных гарантий в Корее господин Ли озвучил некоторые инструменты корейского фонда при участии в проектах Тюменской области, сообщил Пантелеев.

Он подчеркнул, что положительно настроенные страны Южная Корея и Россия только наращивают сотрудничество и напомнил, что 25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был с деловым визитом в этой стране. "Тогда было принято решение о создании совместного фонда стран. Радует, что на онлайн-встрече мы уже планируем конкретные действия для организации эффективного сотрудничества. Например, заключение меморандума о сотрудничестве между Инвестиционным агентством Тюменской области и корейским Фондом кредитных гарантий", - рассказал замгубернатора Тюменской области.

Он заметил, что для реализации проектов нужно встречаться вживую и выразил надежду, что в скором времени деловая жизнь вернется в привычное русло.

Дарья Казакова