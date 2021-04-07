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Кандидатуры на поощрение знаком "За заслуги перед городом Тюменью" рассмотрели в гордуме

Политика, 17:18 07 апреля 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

В городской думе рассмотрели ходатайства депутатов и трудовых коллективов о поощрении тюменцев. Члены профильной комиссии обсудили кандидатуры Евгения Наумова и Светланы Рубцовой о поощрении знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

Кроме того, предложено поощрить 11 граждан Почетной грамотой Тюменской городской думы и 79 жителей города – Благодарностью. Среди представленных к поощрениям – медицинские работники, сотрудники органов внутренних дел, специалисты предприятий транспорта и ЖКХ, учителя и воспитатели, представители отраслей нефтяной и газовой промышленности.

Депутаты единогласно поддержали все предложенные кандидатуры. Председатель комиссии по поощрениям Надежда Ачкасова отметила, что все они достойные люди.

Добавим, что окончательное решение о поощрении нагрудными знаками "За заслуги перед городом Тюменью" и Почетными грамотами депутаты примут на предстоящем заседании Тюменской городской думы, которое запланировано на 29 апреля.

Николай Ступников

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# благодарность , гордума , депутаты , поощрения

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