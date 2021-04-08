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"Тюменьремдормаш" стал призером Всероссийского конкурса среди организаций высокой социальной эффективности

Экономика, 14:46 08 апреля 2021

Тюменьремдормаш

Оптимизация технологических потоков с использованием нового оборудования позволили заводу "Тюменьремдормаш" стать призером регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы", сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

"Развитие кадрового потенциала, масштабирование здорового образа жизни среди сотрудников предприятия и улучшение социальной среды значимо и для конкретной компании, и в качестве положительного примера для других предприятий тюменского региона", - заявил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, вручая диплом.

департамента труда и занятости населения Тюменской области департамента труда и занятости населения Тюменской области департамента труда и занятости населения Тюменской области департамента труда и занятости населения Тюменской области ﻿

В 2019 и 2020 годах завод "Тюменьремдормаш" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" организовал повышение квалификации своих сотрудников, что позволило сохранить работников на предприятии и повысить качество обслуживания.

Для реализации проекта по повышению производительности труда на предприятии был выбран пилотный поток горячего цинкования. В результате удалось создать поток-образец "Участок горячего цинкования балок дорожного ограждения" и достичь повышения производительности участка со 145 до 240 шт. в час (прирост на 66%).

Особый акцент делается на тиражировании полученных знаний сотрудников о принципах бережливого производства на другие технологические процессы завода. В частности, оптимизируются технологические потоки с использованием нового оборудования (электроэрозионный аппарат). В производственных потоках исключаются склады сырья, ведется работа по снижению доли брака изделий.

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# завод , конкурс , национальный проект Производительность труда и поддержка занятости , Тюменьремдормаш

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