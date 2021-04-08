"Маяк" из Казанского района стал финалистом проекта "Мини-футбол — в школу"

| Фото: областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Футбольная команда "Маяк" из Казанского района стала финалистом проекта "Мини-футбол — в школу", который пройдет в Нижегородской области с 16 по 21 апреля, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Ребят готовят два тренера - Константин Плесовских и Сергей Гусельников. Под их руководством футболисты заняли 1 место на первенстве Тюменской области, в областных соревнованиях турнира "Кожаный мяч", посетили Всероссийские соревнования по футболу среди детских сельских команд "Колосок" и другие.

"Мальчики способные – футболом не ограничиваются, занимаются и другими видами спорта. Думаю, что некоторые из них свяжут свою жизнь со спортом профессионально, верю в них и очень горжусь, - рассказал Константин Плесовских. - Проект "Мини-футбол в школу" дал нам возможность показать себя не только на районном уровне, но и на областном, впереди - всероссийский. Сейчас стоит задача достойно представить свой район и область в финале проекта".

Юные футболисты посещают тренировки при общеобразовательной школе и спортивной школе Казанского района, шесть дней в неделю идет подготовка к выступлению в Нижегородской области.

Общероссийский проект "Мини-футбол – в школу" проводится в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".