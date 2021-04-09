Группа разминирования Росгвардии проверила тюменскую многоэтажку
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Информация о взрывчатых веществах в доме по улице 30 лет Победы в Тюмени не подтвердилась. Сотрудники Росгвардии обследовали территорию дома.
"На месте работали специалисты группы разминирования. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено", - рассказала руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Тюменской области Людмила Попова.
Ранее стало известно, что жители многоэтажки были вынуждены покинуть свои квартиры, территория дома была оцеплена сотрудниками полиции.