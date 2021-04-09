Группа разминирования Росгвардии проверила тюменскую многоэтажку

| Фото: Росгвардия. Архив | Фото: Росгвардия. Архив

Информация о взрывчатых веществах в доме по улице 30 лет Победы в Тюмени не подтвердилась. Сотрудники Росгвардии обследовали территорию дома.

"На месте работали специалисты группы разминирования. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено", - рассказала руководитель пресс-службы управления Росгвардии по Тюменской области Людмила Попова.

Ранее стало известно, что жители многоэтажки были вынуждены покинуть свои квартиры, территория дома была оцеплена сотрудниками полиции.