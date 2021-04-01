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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области снизилось заболеваемость коров лейкозом

Экономика, 12:01 10 апреля 2021

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Тюменские животнооды добились заметных успехов в борьбе с лейкозом, хронической инфекционной болезнью крупного рогатого скота. Об этом заявил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя итоги очередного заседания.

"Мы видим положительную динамику оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза, - отметил он. - В сравнении с 2019 годом в прошлом году инфицированность лейкозом в ЛПХ меньше на 4,6 %, а в сельскохозяйственных организациях снизилась на 3,2 %".

Лейкоз крупного рогатого скота (КРС) – это хроническая инфекционная болезнь, протекающая на первом этапе бессимптомно, затем проявляющаяся лимфоцитозом и злокачественными образованиями в кроветворных и других органах и тканях животных.

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# АПК , Владимир Ковин , облдума

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