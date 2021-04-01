В Тюменской области снизилось заболеваемость коров лейкозом

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Тюменские животнооды добились заметных успехов в борьбе с лейкозом, хронической инфекционной болезнью крупного рогатого скота. Об этом заявил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя итоги очередного заседания.

"Мы видим положительную динамику оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза, - отметил он. - В сравнении с 2019 годом в прошлом году инфицированность лейкозом в ЛПХ меньше на 4,6 %, а в сельскохозяйственных организациях снизилась на 3,2 %".

Лейкоз крупного рогатого скота (КРС) – это хроническая инфекционная болезнь, протекающая на первом этапе бессимптомно, затем проявляющаяся лимфоцитозом и злокачественными образованиями в кроветворных и других органах и тканях животных.