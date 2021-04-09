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Тюменским машиностроителям возместят до 80% затрат на транспортировку продукции

Экономика, 17:03 09 апреля 2021

МС "Нефтемаш" | Фото: МС "Нефтемаш"

До 80% фактических затрат на транспортировку продукции машиностроительной отрасли компенсирует предприятиям государство. Возмещение положено в пределах установленных лимитов, но не более 11% стоимости перевозимой продукции, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Поддержка предусмотрена в рамках национального проекта “Международная кооперация и экспорт”. Субсидию предоставляет Российский экспортный центр, АО “РЭЦ”.

Компенсация части затрат на транспортировку продукции предприятий автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения полагается, если транспортировка проводилась автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом (только для фармацевтической отрасли).

Предприятия могут ежеквартально претендовать на субсидию, компенсирующую затраты на транспортировку как готовой продукции, так и сборочных комплектов автотранспортного и железнодорожного видов транспорта. Возмещению подлежат фактически понесенные расходы. Штрафные санкции за невыполнение взятых в рамках меры поддержки обязательств не применяются.

Заявку на субсидию необходимо направить в АО "РЭЦ" в электронной форме. Подробнее об условиях получения субсидии можно узнать у специалистов Центра поддержки экспорта Фонда “Инвестиционное агентство Тюменской области”.

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# машиностроение , национальный проект Международная кооперация и экспорт , экспорт

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