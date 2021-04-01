Тюменцы приняли участие в межрегиональном форуме "Медицина, доступная каждому"

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

VI межрегиональный Форум "Медицина, доступная каждому" состоялся в Екатеринбурге 9 апреля. Основная тема - медико-социальное благополучие старшего поколения в России.

Ученые, практикующие медики, представители общественности собрались, чтобы провести детальный анализ российской действительности и определить необходимые направления эффективной политики по совершенствованию качественной и доступной медицинской помощи людям "серебренного возраста".

Организаторами форума выступила российская партия пенсионеров за социальную справедливость и общероссийская общественная организация "Общество врачей России", подписавшие 26 марта соглашение о сотрудничестве. В работе форума приняли участие представители Тюменского регионального отделения партии.

"Как-то незаметно медицину и здравоохранение из одного из важнейших факторов, определяющих качество жизни в стране и в каждом регионе, превратили в коммерческую "сферу услуг". Получить качественное, да еще и бесплатное лечение сегодня, скорее удача и чудо, чем правило. Партия пенсионеров считает, что первым заметным шагом к восстановлению социальной справедливости должны стать бесплатные лекарства. Речь идет, конечно, о лекарствах, выписанных врачами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. И начать нужно с бесплатных лекарств пенсионерам, получателей социальных пособий, детям в семьях с низкими доходами. Хотя, мы убеждены – лекарства должны быть бесплатными для всех. И сделать это законом России способна партия пенсионеров. Мы не позволим дискредитировать нашу Конституцию, которая гарантирует всем гражданам бесплатную медицинскую помощь. Мы не допустим больше никаких "оптимизаторов" медицины и "эффективных менеджеров" в медицине, которые меряют все рублем, для которых математические расчеты и формулы оказываются важнее милосердия, сострадания, и в конечном итоге здоровья людей. Уверен, что в рамках форума, мы сможем со всеми участниками выработать четкий алгоритм действий по возвращению системы здравоохранения в стране и в каждом регионе к истокам, к её изначальным функциям и значению в жизни общества. Как известно – вода камень точит", - сказал председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Тюменской области Владимир Селиванов.