Стали известны победители тюменского турнира ММА-2021

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Тюменские спортсмены, занимающиеся смешанными боевыми единоборствами ММА, достойно представляют честь региона на соревнованиях различного уровня и заслуживают поддержки.

Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы, вице-президент региональной федерации ММА Сергей Романов, комментируя итоги городского турнира по смешанным боевым единоборствам ММА-2021, который завершился в Тюмени 11 апреля.

В финале соревнований участвовали 36 спортсменов - юноши от 12 до 17 лет и мужчины от 18 лет и старше в весовых категориях от 32 до 120 кг.

Среди юношей в возрастной категории 12-13 лет в весе до 36 кг финальную схватку выиграл Адам Джабраилов, в весе до 40 кг - Савелий Семенов. В возрастной категории 14-15 лет в весе до 48 кг победителем стал Камиль Исмаилов, в весе до 52 кг - Далер Ахтамов. В возрастной категории 16-17 лет в весе до 48 кг первенствовал Данил Тулубаев, в весе до 57 кг - Али Алиев, в весе до 61,2 кг - Альберт Вернедубов, в весе до 65,8 кг - Нахид Керимов, в весе до 70,3 кг - Ислам Ясаев, в весе до 77,1 кг - Ренат Урозаев.

Среди мужчин в весовой категории до 52,2 кг победил Исломджон Мараджабов, в весе до 56,7 кг - Бежан Ахмедов, в весе до 61,2 кг - Александр Купп, в весе до 65,8 кг - Эйнуллах Маммедгусейнов, в весе до 70,3 кг - Муслим Албогачиев, в весе до 77,1 кг - Руслан Багомедов, в весе до 83,9 кг - Магомед Гандолоев.

В командном зачете победу одержал клуб "Раджа Файт", воспитанники которого набрали 124 очка. На втором месте Центр ММА -119 очков, на третьем - Tyumen Top Team, 114 очков. Отметим, ММА в Тюмени развивают 8 спортивных клубов, смешанными единоборствами занимаются около 400 человек. Клубы смешанных боевых единоборств действуют в Тобольске, Упорово и Исетском районе.

В городском турнире ММА-2021, который прошел на базе тюменской ДЮСШ №3 10 и 11 апреля, приняли участие более 100 бойцов. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Тюменской области.

"Смешанные боевые единоборства ММА популярны не только в Тюмени, этот вид спорта сейчас везде набирает обороты. Поэтому наша задача - дать ему крылья, помочь административно и финансово, чтобы ребята могли тренироваться, ездить на соревнования, завоевывать награды и защищать спортивную честь нашей Тюменской области. Потенциал для этого есть - у нас очень сильные спортсмены", - подчеркнул Сергей Романов.

Развитие массового спорта и физкультуры, наряду с образованием, здравоохранением, созданием комфортной городской среды, входит в число важнейших направлений депутатской деятельности, отметил народный избранник.

Евгений Бабенко