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Стали известны победители тюменского турнира ММА-2021

Спорт, 18:11 11 апреля 2021

Фото ИА «Тюменская линия»

Тюменские спортсмены, занимающиеся смешанными боевыми единоборствами ММА, достойно представляют честь региона на соревнованиях различного уровня и заслуживают поддержки.

Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы, вице-президент региональной федерации ММА Сергей Романов, комментируя итоги городского турнира по смешанным боевым единоборствам ММА-2021, который завершился в Тюмени 11 апреля.

В финале соревнований участвовали 36 спортсменов - юноши от 12 до 17 лет и мужчины от 18 лет и старше в весовых категориях от 32 до 120 кг.

Среди юношей в возрастной категории 12-13 лет в весе до 36 кг финальную схватку выиграл Адам Джабраилов, в весе до 40 кг - Савелий Семенов. В возрастной категории 14-15 лет в весе до 48 кг победителем стал Камиль Исмаилов, в весе до 52 кг - Далер Ахтамов. В возрастной категории 16-17 лет в весе до 48 кг первенствовал Данил Тулубаев, в весе до 57 кг - Али Алиев, в весе до 61,2 кг - Альберт Вернедубов, в весе до 65,8 кг - Нахид Керимов, в весе до 70,3 кг - Ислам Ясаев, в весе до 77,1 кг - Ренат Урозаев.

Среди мужчин в весовой категории до 52,2 кг победил Исломджон Мараджабов, в весе до 56,7 кг - Бежан Ахмедов, в весе до 61,2 кг - Александр Купп, в весе до 65,8 кг - Эйнуллах Маммедгусейнов, в весе до 70,3 кг - Муслим Албогачиев, в весе до 77,1 кг - Руслан Багомедов, в весе до 83,9 кг - Магомед Гандолоев.

В командном зачете победу одержал клуб "Раджа Файт", воспитанники которого набрали 124 очка. На втором месте Центр ММА -119 очков, на третьем - Tyumen Top Team, 114 очков. Отметим, ММА в Тюмени развивают 8 спортивных клубов, смешанными единоборствами занимаются около 400 человек. Клубы смешанных боевых единоборств действуют в Тобольске, Упорово и Исетском районе.

В городском турнире ММА-2021, который прошел на базе тюменской ДЮСШ №3 10 и 11 апреля, приняли участие более 100 бойцов. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Тюменской области.

"Смешанные боевые единоборства ММА популярны не только в Тюмени, этот вид спорта сейчас везде набирает обороты. Поэтому наша задача - дать ему крылья, помочь административно и финансово, чтобы ребята могли тренироваться, ездить на соревнования, завоевывать награды и защищать спортивную честь нашей Тюменской области. Потенциал для этого есть - у нас очень сильные спортсмены", - подчеркнул Сергей Романов.

Развитие массового спорта и физкультуры, наряду с образованием, здравоохранением, созданием комфортной городской среды, входит в число важнейших направлений депутатской деятельности, отметил народный избранник.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» ﻿

Евгений Бабенко

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# единоборства , облдума , Сергей Романов

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