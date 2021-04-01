Героев из Тюменской области внесли в сборник "100 подвигов обычных людей"

предоставлено организаторами проекта предоставлено организаторами проекта

Жители Тюменской области Гульнара Береснева и Евгений Лепешкин внесены во второй том книги "100 подвигов обычных людей".

Издание посвящено подвигам современных героев. Оно включает 100 реальных историй мужественных и добрых поступков, совершенных жителями разных регионов. В их числе Гульнара Береснева. В 2019 году в Ялуторовске она помогла женщине, на которую напал преступник. Девушка спугнула его и помогла потерпевшей добраться до дома. Позже Гульнара снова заметила мужчину на улице и сфотографировала его. Благодаря снимку преступника оперативно задержали.

предоставлено организаторами проекта предоставлено организаторами проекта

Еще один герой книги - Евгений Лепешкин. В 2020 году он стал донором костного мозга. Это ответственная процедура, на которую решается не каждый. Тюменец уверен, что к решению стать донором костного мозга нужно подходить очень взвешенно. Часто трансплантация костного мозга для больного – это последний шанс выздороветь. Если в эмоциональном порыве сдать кровь и вступить в регистр, а при совпадении генотипа отказаться от процедуры, больной может упустить важное время. О своем решении стать донором Евгений ни разу не пожалел.

предоставлено организаторами проекта предоставлено организаторами проекта

В книгу вошли не только истории, но и уникальные портреты. 67 художников со всего мира нарисовали героев в своем стиле, стараясь раскрыть их характер и особенности. Каждую историю сопровождает QR-код, который ведет на дополнительные материалы, не вошедшие в печатное издание: лонгриды, видеоинтервью с героями, фотогалереи и подкасты.

Книгу издали на средства гранта Росмолодежи. Тираж – 5 тыс. экземпляров, их передадут в городские, сельские и школьные библиотеки. Организаторы надеются, что материалы мотивируют читателей совершать правильные поступки и видеть героев в близких и себе.

Отметим, что это только часть большого проекта "Подвиги". На сайте собраны короткие истории героев, не вошедшие в книгу – всего более 8 тыс. 500 историй, в том числе о жителях Тюменской области.