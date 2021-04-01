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В Тюменской области руководители пяти муниципалитетов прошли обучение по созданию индустриальных парков

Экономика, 14:07 14 апреля 2021

с личного аккаунта Ольги Романец с Instagram

Руководители пяти муниципалитетов Тюменской области прошли обучение по созданию индустриальных площадок. Опытом с ними делилась команда Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

О важности организации в регионе муниципальных индустриальных парков сообщила руководитель агентства Ольга Романец в Instagram.

"В течение дня вместе с районными делегациями мы посетили объекты, управляемые Агентством инфраструктурного развития. Среди них два действующих индустриальных парка "Богандинский" и "Боровский" и будущий промышленный технопарк на ДСК 500. Главы муниципалитетов смогли лично пообщаться с резидентами парков и задать все интересующие вопросы про содержание площадок, а их было много", - говорит она.

с личного аккаунта Ольги Романец с Instagram

По ее словам, региональное агентство инфраструктурного развития готово предложить целый спектр услуг по запуску, строительству, техническому и консультационному сопровождению индустриальных площадок.

"Создание инфраструктуры для бизнеса – ключевой фактор в инвестиционной привлекательности как для села, так и для города или субъекта. И, как и в любом деле, вся сила кроется в деталях", - уверена Ольга Романец.

Анжела Лебедева

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# индустриальные парки , Ольга Романец

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