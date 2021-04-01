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В Тобольске пара рассчиталась сувенирными деньгами в цветочном магазине

Происшествия, 18:23 14 апреля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Злоумышленников, расплатившихся в магазине сувенирными купюрами, задержали полицейские, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Уроженцы Челябинской области направлялись в Ханты-Мансийский автономный округ. По пути у них закончились деньги. В цветочном магазине подозреваемые рассчитались сувенирной купюрой. Не заметив обмана, продавец сдала сдачу подлинными деньгами. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личности злоумышленников. В Сургуте оперативники задержали 34-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Задержанные свою вину признали. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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# Тобольск , фальшивые купюры

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