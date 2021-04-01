В Тюменской области глав районов научат создавать площадки для привлечения инвесторов

фото из личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram фото из личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

Обучение по созданию муниципальных индустриальных площадок прошли главы Исетского, Уватского, Ялуторовского, Казанского районов и Заводоуковского городского округа. Земельные участки с подготовленной инфраструктурой привлекут потенциальных инвесторов, уверен заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Муниципальные индустриальные площадки (МИП) – это участки, где создаются благоприятные условия для бизнеса. Резидентам полагается льгота в уплате налога на имущество организаций — ставка 0% вместо 2,2%. Управлять МИП может специальная компания либо муниципалитет", - уточнил он в своем Instagram.

Для запуска МИП необходимо включить территорию в реестр, который размещен на портале органов госвласти Тюменской области. Региональное агентство инфраструктурного развития готово оказывать районным властям услуги по операционному управлению МИП, сопровождать запуск и строительство, проводить консультации и выступать техническим заказчиком. Фонд "Инвестиционное агентство", готов оказать содействие в подборе резидентов – инвесторов.

"Подводя итог однодневного обучения, обсудили потенциальные площадки и инвесторов-резидентов. Практика создания МИП для муниципалитетов новая и потому многие вопросы еще остаются открытыми. Держу вопрос под личным контролем. Убежден, что районы и городские округа Тюменской области должны развиваться стремительно и быть не менее привлекательным для инвесторов, чем сама столица региона", - подчеркнул Пантелеев.

В ходе обучения районные делегации посетили ДСК 500, индустриальные парки "Богандинский" и "Боровский".