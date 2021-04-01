Александр Моор участвует в совещании по созданию НОЦ в Екатеринбурге

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Создание научно-образовательных центров - тема для разговора на встрече в Екатеринбурге, в которой участвуют заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, главы регионов УФО.

Об этом сообщил на своей странице губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы движемся в верном направлении, но надо "сверить часы". Расскажем о планах и о том, что уже удалось сделать", - написал Александр Моор.

Напомним, в Тюменской области НОЦ появился в 2019 годе. Уникальность центра в том, что он объединил потенциал Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, что позволило сконцентрировать их возможности и ресурсы. Это единственный межрегиональный НОЦ в России из пяти, открытых к 2021 году.