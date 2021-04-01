Владимир Якушев и Дмитрий Чернышенко обсудили подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Универсиада в Екатеринбурге станет мощным стимулом для развития и спорта, и науки, и культуры, и экономики. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании по подготовке к проведению Всемирных студенческих игр 2023, которое провел в столице Урала заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Универсиада должна пройти на высоком организационном уровне. Наша задача обеспечить комфорт и безопасность. Для этого сейчас необходима корректировка программы, соответствующие поручения даны. Правительство РФ выделяет почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики", - сказал вице-премьер.

К проведению Универсиады будут, безусловно, привлечены и волонтеры, что значительно расширит число и географию участников этого грандиозного события, отметил Владимир Якушев. Вице-премьер вместе с полпредом посетили строительную площадку деревни Универсиады.

В рамках рабочей поездки Дмитрия Чернышенко в Екатеринбург прошло также заседании оргкомитета Всемирного саммита спорта и бизнеса "SportAccord".

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Программа игр будет включать соревнования по 18 видам спорта. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей.