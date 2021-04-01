В пригороде Тюмени горела сухая трава, угрозы жилым домам нет

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Горевшая сухая трава вызвала беспокойство у жителей Тюмени вечером 17 апреля. Интернет-пользователи активно делились фотографиями с ярким заревом в социальных сетях, но, как оказалось, угрозы населенным пунктам не было. Информация о происшествии поступила в МЧС в 21 час 52 минуты.

Огонь полыхал на левой стороне берега Туры в районе сел Ембаево и Паренкина.

"На место выехали два пожарно-спасательных отделения, две цистерны и шесть человек личного состава. Поскольку территория заболоченная, река вышла из поймы, огнеборцы не смогли добраться до очага возгорания. Островок, на котором горела трава, был окружен водой. Населением пунктам огонь не угрожал. Подразделения дежурили, контролировали ситуацию", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Она заверила, сейчас в этом районе действующих очагов горения травы нет. Скорее всего, огонь дошел до влаги и ситуация разрешилась сама собой.

"Горения травы возникают на этом месте каждый год. Там есть сухостой и камыши. Возникает активное задымление", – добавила Елена Григорьева.

Инна Пахомова